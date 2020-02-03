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Умер режиссер-аниматор Олег Педан. Его лучшие мультфильмы: видео

Умер режиссер-аниматор Олег Педан. Его лучшие мультфильмы: видео - Фото
Олег Педан (Фото: facebook.com/sergiy.trymbach)
03.02.2020, 19:03

Мультипликатор умер в результате тяжелой болезни

Вчера, 2 февраля, умер известный украинский режиссер-аниматор, член Украинской киноакадемии Олег Педан. Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач.

Причиной смерти режиссера стала тяжелая болезнь.

"Он прожил ровно 60 лет, умер в свой день рождения", - отметил Трымбач.

Олег Педан был кукольным мастером, сценаристом, режиссером анимационных лент "Домик для улитки", "Никого нет дома", "Ключ", "Светлая личность" и других, обладателем призов Международного кинофестиваля анимационных фильмов "Крок".

Мультфильмы, которые сделал Олег Педан
(видео: каналы на Youtube – Ukranima и Ukranimaua):

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