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На Netflix появятся фильмы легендарной студии Ghibli: график

На Netflix появятся фильмы легендарной студии Ghibli: график - Фото
Кадр из мультфильма Мой сосед Тоторо (Скриншот видео: Totoro Society/Youtube)
20.01.2020, 16:45

По условиям соглашения, для каждого фильма Netflix сделает субтитры на 28 языках и озвучку на 20 языках

Стриминговый сервис Netflix приобрел эксклюзивные права на показ всех анимационных проектов студии Ghibli за пределами Северной Америки и Японии. Об этом сообщает THR.

В рамках соглашения, у Netflix появится 21 фильм, среди которых знаменитые работы Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо", "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке" и другие.

Фильмы студии Ghibli начнут появляться в каталоге стриминг-платформы с 1 февраля 2020 года.

По условиям соглашения, для каждого фильма Netflix сделает субтитры на 28 языках и озвучку на 20 языках.

График появления фильмов Ghibli на Netflix:

С 1 февраля:
"Небесный замок Лапута"
"Мой сосед Тоторо"
"Ведьмина служба доставки"
"Еще вчера"
"Порко Россо"
"Здесь слышен океан"
"Сказания Земноморья"

С 1 марта:
"Навсикая из долины ветров"
"Принцесса Мононоке"
"Наши соседи Ямада"
"Унесенные призраками"
"Возвращение кота"
"Ариэтти из страны лилипутов"
"Сказание о принцессе Кагуя"

С 1 апреля:
"Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй"
"Шепот сердца"
"Ходячий замок"
"Рыбка Поньо на утесе"
"Со склонов Кокурико"
"Ветер крепчает"
"Воспоминания о Марни"

На территории США стриминговые права Ghibli находятся у HBO Max.

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Ghibli мультфильм Netflix
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