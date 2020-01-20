На Netflix появятся фильмы легендарной студии Ghibli: график

Кадр из мультфильма Мой сосед Тоторо (Скриншот видео: Totoro Society/Youtube)

Стриминговый сервис Netflix приобрел эксклюзивные права на показ всех анимационных проектов студии Ghibli за пределами Северной Америки и Японии. Об этом сообщает THR.

В рамках соглашения, у Netflix появится 21 фильм, среди которых знаменитые работы Хаяо Миядзаки "Мой сосед Тоторо", "Унесенные призраками", "Принцесса Мононоке" и другие.

Фильмы студии Ghibli начнут появляться в каталоге стриминг-платформы с 1 февраля 2020 года.

По условиям соглашения, для каждого фильма Netflix сделает субтитры на 28 языках и озвучку на 20 языках.

График появления фильмов Ghibli на Netflix:

С 1 февраля:

"Небесный замок Лапута"

"Мой сосед Тоторо"

"Ведьмина служба доставки"

"Еще вчера"

"Порко Россо"

"Здесь слышен океан"

"Сказания Земноморья"

С 1 марта:

"Навсикая из долины ветров"

"Принцесса Мононоке"

"Наши соседи Ямада"

"Унесенные призраками"

"Возвращение кота"

"Ариэтти из страны лилипутов"

"Сказание о принцессе Кагуя"

С 1 апреля:

"Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй"

"Шепот сердца"

"Ходячий замок"

"Рыбка Поньо на утесе"

"Со склонов Кокурико"

"Ветер крепчает"

"Воспоминания о Марни"

На территории США стриминговые права Ghibli находятся у HBO Max.

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