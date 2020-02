Universal признала, что пожар уничтожил записи ряда музыкантов

Иллюстративное фото: pixabay.com

Universal Music Group (UMG) подтвердила, что при пожаре в 2008 году сгорели или были повреждены мастер-тейпы (эталонные записи, с которых делаются копии для распространения) Элтона Джона, R.E.M., Nirvana, Сюзанны Вега ряда других известных артистов и групп. Об этом пишет Pitchfork.

В июне 2019 года NYT опубликовала отчет о том, что пожар 2008 года в студии Universal уничтожил огромное количество мастер-тейпов альбомов артистов за несколько десятилетий. В подаче коллективного иска музыкантов против Universal UMG признала, что записи Sonic Youth, Nirvana, Элтона Джона, Бека Хэнсена, Soundgarden, Шерил Кроу, R.E.M. и других артистов были повреждены или уничтожены в пламени.

Также в списке - …And You Will Know Us by the Trail of Dead, Брайан Адамс, Дэвид Бервальд, Jimmy Eat World, Лес Пол, Питер Фрэмптон, Майкл Макдональд, Slayer, Сюзанна Вега, Surfaris, White Zombie и Y&T. UMG заявила, что остались "цифровые клоны" некоторых альбомов.

После первоначального расследования, проведенного Times, Universal тем не менее считает, что потери не столь печальны и что инцидент "никогда не влиял на доступность коммерчески выпущенной музыки и не влиял на компенсацию артистам".

В 2017 году социальная сеть Facebook заключила лицензионное соглашение с UMG. Соглашение предусматривает, что пользователи соцсети смогут публиковать видео, содержащие музыкальные композиции, права на которые принадлежат UMG, и эти видео не будут удалены.

