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Узнать историю чизкейка. В сеть выложили более 5000 старинных кулинарных книг - фото

20.08.2020, 11:16
Узнать историю чизкейка. В сеть выложили более 5000 старинных кулинарных книг - фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Создательница коллекции выпустила первую книгу с рецептами блюд из разных эпох самостоятельно, а после - продолжила наполнять базу из архивов

Американка Барбара Кетчем создала уникальную базу редких кулинарных книг Европы и США. В ее коллекции насчитывается уже более 5000 уникальных старинных рецептов и поваренных книг - все они доступны для пользователей бесплатно. Чтобы начать пользоваться библиотекой, необходимо зарегистрироваться на сайте Atlas Obscura.

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По словам Кетчем, в ее коллекции можно найти практически все - "от средневекового каталога еды De Re Culinaria 800 года до трактата о британских сладостях 1938 года".

Поиск работает по авторам, ингредиентам и кулинарным технологиям. Например, там можно узнать историю появления лимонного чизкейка или посмотреть, как эволюционировало ваше любимое блюдо за последние несколько столетий.

Поваренная книга 1777 года (atlasobscura.com)

Сама основательница базы древних кулинарных книг долгое время работала в библиотеке Гарвардского университета, а также училась в аспирантуре на кафедре истории искусств. В какой-то момент она решила объединить одно с другим и выпустила собственную поваренную книгу с рецептами разных эпох. Процесс настолько захватил ее, что Кетчем решила создать целую коллекцию таких книг.

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Дарья Мостовая
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