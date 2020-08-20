Узнать историю чизкейка. В сеть выложили более 5000 старинных кулинарных книг - фото

Создательница коллекции выпустила первую книгу с рецептами блюд из разных эпох самостоятельно, а после - продолжила наполнять базу из архивов

Американка Барбара Кетчем создала уникальную базу редких кулинарных книг Европы и США. В ее коллекции насчитывается уже более 5000 уникальных старинных рецептов и поваренных книг - все они доступны для пользователей бесплатно. Чтобы начать пользоваться библиотекой, необходимо зарегистрироваться на сайте Atlas Obscura.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам Кетчем, в ее коллекции можно найти практически все - "от средневекового каталога еды De Re Culinaria 800 года до трактата о британских сладостях 1938 года".

Поиск работает по авторам, ингредиентам и кулинарным технологиям. Например, там можно узнать историю появления лимонного чизкейка или посмотреть, как эволюционировало ваше любимое блюдо за последние несколько столетий.

Сама основательница базы древних кулинарных книг долгое время работала в библиотеке Гарвардского университета, а также училась в аспирантуре на кафедре истории искусств. В какой-то момент она решила объединить одно с другим и выпустила собственную поваренную книгу с рецептами разных эпох. Процесс настолько захватил ее, что Кетчем решила создать целую коллекцию таких книг.

Читайте также: По одной за год. The Guardian назвал топ-10 книг десятилетия

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.