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26.03.2019, 15:16

В Амстердаме нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад

В Амстердаме нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад - Фото
Фото: ЕРА

Картина "Портрет Доры Маар" оценивается в €25 млн

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В Амстердаме детектив по поиску предметов искусства Артур Бранд обнаружил работу художника Пабло Пикассо "Портрет Доры Маар", украденную 20 лет назад с яхты саудовского бизнесмена Абдулы Мохсена Абдулмалика аль-Шейха, сообщает нидерландское издание NOS.

Бизнесмен купил картину за €4 млн в 1980-х в галерее Пейс в Нью-Йорке, куда она перешла от наследников Пикассо. Сейчас полотно оценивается в €25 млн.

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За картину обещали награду в €400 000, но тогда она так и не нашлась.

Чтобы получить картину обратно, саудовскому бизнесмену необходимо выплатить страховой взнос – первоначальную цену картины.

Ранее сегодня сообщалось, что в Великобритании работник центра сортировки мусора Дэвид Роуз нашел цилиндр, портсигар и сигару бывшего премьера страны Уинстона Черчилля.

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Теги: Пабло Пикассо, картина
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