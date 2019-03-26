В Амстердаме нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад

Фото: ЕРА

В Амстердаме детектив по поиску предметов искусства Артур Бранд обнаружил работу художника Пабло Пикассо "Портрет Доры Маар", украденную 20 лет назад с яхты саудовского бизнесмена Абдулы Мохсена Абдулмалика аль-Шейха, сообщает нидерландское издание NOS.

Бизнесмен купил картину за €4 млн в 1980-х в галерее Пейс в Нью-Йорке, куда она перешла от наследников Пикассо. Сейчас полотно оценивается в €25 млн.

Реклама

За картину обещали награду в €400 000, но тогда она так и не нашлась.

Чтобы получить картину обратно, саудовскому бизнесмену необходимо выплатить страховой взнос – первоначальную цену картины.

Ранее сегодня сообщалось, что в Великобритании работник центра сортировки мусора Дэвид Роуз нашел цилиндр, портсигар и сигару бывшего премьера страны Уинстона Черчилля.