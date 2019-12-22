В Британии расцвела редкая орхидея, пахнущая "мертвыми слонами"

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В ботаническом саду университета Кембридж впервые расцвела редкая орхидея Bulbophyllum phalaenopsis, имеющая запах, как заявляют ботаники, "тысячи мертвых слонов, гниющих на солнце". Об этом сообщает The Guardian.

"Это такое необычное растение. Причина, почему мы его выращиваем, заключается в том, что такие цветы очень редки даже в дикой природе", - объяснила глава ботсада Салли Петитт.

Ботаники говорят, что со временем запах будет лишь усиливаться.

Запах гнили возникает из-за того, что этот цветок в дикой природе опыляется мухами. Его естественное место обитания находится в западной части Папуа - Новой Гвинеи, где она растет на высоте около 500 метров. Этот вид орхидей находится под угрозой из-за роста количества населения, а также изменений климата.