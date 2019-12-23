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В Днепропетровской области установили подводную елку

В Днепропетровской области установили подводную елку - Фото
Фото: Андрей Воробьев/Радио Свобода
23.12.2019, 21:52

Дерево разместили на 45-метровой глубине

В Днепропетровской области на дне карьера дайверы установили подводную елку. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на одного из инициаторов проекта, инструктора по дайвингу Андрея Воробьева.

По его словам, елку установили на 45-метровой глубине в Новониколаевском карьере вблизи Днепра. По данным дайверов, это новогоднее деревце сейчас является самым глубоководным в Европе.

Елка празднично наряжена и даже украшена электрической гирляндой. Опускали елку пятеро опытных дайверов.

"Один из наших дайверов разбирается в электронике и электричестве - он позаботился о гирлянде, которая светилась на специальных аккумуляторах. Однако из-за высокого давления под водой гирлянда, к сожалению, не выдержала", - сказал Воробьев.

Подводную елку планируют убрать через несколько недель.

Новониколаевский карьер под Днепром - бывший гранитный карьер, затопленный водой после завершения выработок.

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дайвер новый год елка
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