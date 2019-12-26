В Эфиопии нашли город древнего Аксумского царства: фото

Найденная в Бета-Самади печатка из халцедона и золота (Фото: Harrower et al., 2019)

У побережья Красного моря обнаружили ранее неизвестный город, который торговал с Римом и был частью влиятельной Аксумской цивилизации. Об этом сообщается на сайте Кэмбриджа.

Аксумское царство, располагавшееся на африканском и аравийском побережье южной части Красного моря, существовало между II и XI веками нашей эры. Оно считается одной из самых древних и сложных цивилизаций Африки.

Центром его был ныне существующий эфиопский город Аксум, но других поселений древнего государства почти неизвестно.

В этом районе вела работу команда профессора Университета Джонса Хопкинса Майкла Хэрроуэра. Ученые обнаружили остатки прежде неизвестного города. Они назвали его Бета-Самади (Beta Samadi), что на языке местных племен означает "дом собраний".

С помощью радиоуглеродного анализа руины датировали периодом с 771 до 645 года нашей эры. Судя по этим цифрам, город существовал и в до-аксумскую эпоху, и во время расцвета царства.

На территории Бета-Самади обнаружены стены, множество небольших прямоугольных жилых и мастерских помещений, а также фундамент большого и вместительного, квадратного в плане здания. Ученые определили его как "базилику" – место религиозных церемоний и городских собраний.

На месте обнаружено множество артефактов, некоторые из которых могут иметь древнеримские корни. Ученые предполагают, что жители Аксума могли либо непосредственно купить их у римских купцов, либо заказывали изготовление этих предметов обученным в Риме мастерам.

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