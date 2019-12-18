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В Греции археологи нашли гробницы возрастом 3500 лет: фото

В Греции археологи нашли гробницы возрастом 3500 лет: фото - Фото
Фото: EPA
18.12.2019, 08:36

В гробницах было золотое кольцо с печатью и амулет с изображением древнеегипетской богини Хатор

В Греции американские археологи обнаружили две монументальные королевские гробницы, возраст которых составляет 3500 лет. Об этом сообщает АР.

По данным министерства культуры Греции, в гробницах, которые обнаружили возле крупного дворца микенской эпохи в южном греческом регионе Пелопоннес, нашли золотое кольцо с печатью и амулет с изображением древнеегипетской богини Хатор.

Это свидетельствует о торговых и культурных связях Греции с Египтом.

Фото: EPA

Крыши гробниц рухнули много лет назад, в результате погребальные камеры оказались заполнены землей и камнями, что не дало расхитителям гробниц туда попасть раньше археологов.

  • 16 января египетские археологи нашли в оазисе Дахла, расположенном в центре страны, две гробницы времен Римской империи.
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фото археология Греция гробница
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