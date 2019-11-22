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В Нью-Йорке построят футуристический воздушный остров: фото

В Нью-Йорке построят футуристический воздушный остров: фото - Фото
Иллюстрация: Heatherwick
22.11.2019, 21:46

Парк "Маленький остров" планируют открыть весной 2021 года

В Нью-Йорке в западной части Манхэттена планируют построить футурисический парк - "Маленький остров". Об этом сообщает AFAR.

Остров-парк сделают из бетона. "Остров" будут удерживать 132 колонны, выполненные в форме тюльпана.

В парке обустроят холмы, газоны и высадят 100 видов деревьев и кустарников. Кроме этого, на острове возведут амфитеатр на 700 зрителей, в котором будут проходить живые выступления и образовательные семинары. Стоимость билетов на них не будет превышать $30, а некоторые мероприятия будут бесплатными.

"Маленький остров" планируют открыть весной в 2021 году.

Отмечается, что в 2018 году Нью-Йорк посетило рекордное количество туристов – 65 миллионов. По словам авторов проекта, "Маленький остров" станет третьим городским парком, куда смогут прийти как местные жители, так и туристы.

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