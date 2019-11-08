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Наблюдение за китами. В Норвегии построят центр-"кит": фото

Наблюдение за китами. В Норвегии построят центр-"кит": фото - Фото
Иллюстрация: Dorte Mandrup
08.11.2019, 16:58

Центр возведут на побережье Северного Ледовитого океана вблизи города Анденес

На северном побережье Норвегии для наблюдения за китами построят музей-центр The Whale, дизайн которого имитирует форму морского животного. Об этом сообщает Dezeen.

В соответствии с проектом, который разработала датская архитектурная студия Dorte Mandrup, здание сольется с местным естественным ландшафтом.

Центр возведут на побережье Северного Ледовитого океана вблизи города Анденес, которое считается одним из лучших мест для наблюдения за китами.

Любоваться морскими животными можно будет изнутри здания через панорамные окна.

Большую часть помещения отведут под музей, в экспозиции которого будут связаны с китами артефакты и произведения искусства. Также здесь разместят офисы, кафе и магазин.

Норвегия - одна из трех стран мира, где разрешен китобойный промысел. Благодаря появлению центра защитники животных надеются привлечь внимание к сохранению популяции этих морских млекопитающих.

  • В конце октября на юге Норвегии обнаружили затонувшее нидерландское судно XVIII века, его засняли на видео.

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киты норвегия архитектура
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