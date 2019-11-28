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В озере Титикака нашли артефакты предшественников инков: фото

В озере Титикака нашли артефакты предшественников инков: фото - Фото
Фото: Teddy Seguin
28.11.2019, 17:04

Жители страны Тиуанако проводили ритуалы на острове Солнца

В Южной Америке археологи обнаружили предметы, которые использовали повторяющихся ритуалов, практикуемых в государстве Тиуанако между VIII и X веками нашей эры - культуре, предшествовавшей цивилизации инков. Об этом сообщает PNAS. 

Находки были сделаны вблизи рифа Хоа, недалеко от острова Солнца в озере Титикака.

"Люди часто связывают остров Солнца с инками, потому что он был важным местом паломничества и сохранил руины церемониальных зданий. Но наше исследование показало, что первыми использовать этот остров для религиозных ритуалов стали жители Тиуанако", - поясняет антрополог Хосе Каприлес из Университета штата Пенсильвания.

Среди предметов, обнаруженных археологами - емкости для благовоний в форме пум, каменные пластины с надписями, украшения из золота, ракушек и камня.

19 ноября сообщалось, что в Гарвардском университета исследователи расшифровали четыре вавилонские каменные таблички, содержащие различные рецепты рагу, супов и пирогов. Возраст табличек - около 4000 лет.

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археология Южная Америка
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