В озере Титикака нашли артефакты предшественников инков: фото

Фото: Teddy Seguin

В Южной Америке археологи обнаружили предметы, которые использовали повторяющихся ритуалов, практикуемых в государстве Тиуанако между VIII и X веками нашей эры - культуре, предшествовавшей цивилизации инков. Об этом сообщает PNAS.

Находки были сделаны вблизи рифа Хоа, недалеко от острова Солнца в озере Титикака.

"Люди часто связывают остров Солнца с инками, потому что он был важным местом паломничества и сохранил руины церемониальных зданий. Но наше исследование показало, что первыми использовать этот остров для религиозных ритуалов стали жители Тиуанако", - поясняет антрополог Хосе Каприлес из Университета штата Пенсильвания.

Среди предметов, обнаруженных археологами - емкости для благовоний в форме пум, каменные пластины с надписями, украшения из золота, ракушек и камня.

19 ноября сообщалось, что в Гарвардском университета исследователи расшифровали четыре вавилонские каменные таблички, содержащие различные рецепты рагу, супов и пирогов. Возраст табличек - около 4000 лет.

Читайте также: В Норвегии нашли странное двойное погребение викингов: видео