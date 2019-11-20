В Норвегии нашли странное двойное погребение викингов: видео

В норвежской деревне Виньера в центральной части страны обнаружено уникальное погребение, состоящее из двух лодок. Об этом сообщает Музей Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU).

В погребальную лодку с останками викинга-мужчины, через сто лет поместили другую, на этот раз с останками женщины.

Исследователи говорят, что им известно о существовании двойных погребений викингов в одном кургане, но вложенные одна в другую погребальные лодки нашли впервые.

В Виньере на одном из краев большого кургана нашли погребальную лодку длиной от семи до восьми метров с останками женщины. Захоронение было сделано во второй половине IX века. Судя по сохранившемуся погребальному инвентарю, у женщины был высокий социальный статус. На ее одежде сохранились две позолоченные бронзовые застежки, вместе с ней в могилу положили жемчужное ожерелье и брошь в форме креста, сделанную из кельтского украшения для конской упряжи.

Умершую женщину положили в погребальную лодку, но вместо того, чтобы подготовить для нее отдельную могилу, жители селения вскрыли другое захоронение, сделанное за сто лет до того. В нем, и тоже в погребальной лодке длиной около девяти метров, был похоронен мужчина-воин. Там сохранились остатки щита, копья и меч. Судя по стилю меча, погребение было сделано в VIII веке. Погребальную лодку с умершей женщиной установили в лодку викинга.

Как объяснить такое необычное захоронение, ученые пока не знают.

Сейчас археологи из Музея NTNU проводят охранные раскопки перед строительством автомобильной трассы. Работы ведутся в деревне Виньера, где в средние века находилось поселение викингов. В сентябре исследователи сообщили о том, что нашли остатки погребального кургана со следами "дома мертвых" внутри.

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