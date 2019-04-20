В сети появился виртуальный 3D тур по карпатским храмам

Фото: скриншот 3D тура

Правительство Украины и компания Google разработали совместный проект "Аутентичная Украина", суть которого – виртуальная экскурсия 3D по храмам Карпат. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он уточняет, что в Карпатском регионе сохранились восемь старинных деревянных церквей, которые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Виртуальная экскурсия показывает не только фасады зданий, но и внутреннее оснащение, иконы.

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Кроме того, во время этой экскурсии можно прослушать аудио о самых интересных фактах строительства и истории храмов.

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