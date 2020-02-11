В США сын заместителя шерифа сжег три церкви ради блэк-метала

Холден Мэтьюз (фото - ЕРА)

В США 22-летний сын заместителя шерифа признал себя виновным в сожжении трех баптистских церквей в штате Луизиана. Холден Мэтьюз говорит, что сделал это, чтобы повысить свой статус в среде поклонников блэк-метала. Об этом сообщает ВВС.

В конце марта 2019 г Мэтьюз сжег три баптистские церкви в течение 10 дней. Ему грозит от 10 до 70 лет тюрьмы.

В сожженных церквях преобладали афро-американские общины, однако прокуроры не уточнили, был ли в преступлениях Мэтьюса расовый элемент. Однако известно, что преступления на почве ненависти были среди обвинений, с которыми он согласился.

Прокуроры сказали, что Мэтьюз, сын местного заместителя шерифа, поджег церкви "из-за религиозного характера этих зданий". Он делал это по ночам, поэтому никто не пострадал, однако здания были полностью разрушены.

По словам Мэтьюза, он сделал это потому, что он стремился подражать поклонникам блэк-металла и некоторым исполнителям в этом жанре, которые в 90-х годах поджигали христианские церкви в Норвегии. Тогда было сожжено около 50 зданий.

Самым известным из таких поджигателей является норвежский музыкант, лидер блэк-метал-группы Burzum Варг Викернес, который отбывал тюремный срок за поджог церкви.

Сам Мэтьюз - тоже член блэк-метал-группы. Он сказал прокурорам, что, по его мнению, эти действия повысят его статус.

Блэк-метал (Black-metal) – один из поджанров тяжелой музыки, и, соответствсубкультура, известная своим экстремальным звучанием, мрачной эстетикой и радикальными идеями, самые характерные из которых - агрессивное антихристианство и национал-социализм.

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