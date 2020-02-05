Музыка. Положинский заявил, что уходит из группы "Тартак": видео

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Музыкант не назвал конкретных причин своего решения, сказал только, что "больше не может"

Лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что уходит из этого проекта, а также прекращает работать с луцкой группой "Був’є". Об этом Положинский заявил в видеообращении в Facebook.

Музыкант не назвал конкретных причин своего решения, сказал только, что "больше не может".

"Решение уже принято и обжалованию на данный момент не подлежит. Что будет в будущем - не знаю, планов конкретных не имею", - добавил Положинский.

Музыкант попросил не беспокоить его вопросами, сказал, что, возможно, со временем  сможет и захочет все объяснить. Он добавил: "Жизнь продолжается, ничего ужасного для себя не планирую".

"Тартак" – украинский рэпкор-группа, основанная в Луцке 1996 года. По состоянию на 2019 год группа выпустила 10 альбомов.

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Теги: музыка, Александр Положинский, Тартак
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