В Раду внесли проект закона о музыке и фильмах в транспорте

Законопроект о запрете акустического насилия в транспорте внесен в Верховную Раду. Карточка законопроекта появилась на сайте парламента.
В случае принятия закона, музыка или фильмы на пассажирских рейсах должны будут транслироваться только через наушники, сообщил в Facebook один из его авторов, депутат из фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович.
Законопроект подписали 14 нардепов из фракций Европейская солидарность, Слуга народа, Голос и Батькивщина, а также депутатской группы За будущее.
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