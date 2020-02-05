В Раду внесли проект закона о музыке и фильмах в транспорте

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Законопроект о запрете акустического насилия в транспорте внесен в Верховную Раду. Карточка законопроекта появилась на сайте парламента.

В случае принятия закона, музыка или фильмы на пассажирских рейсах должны будут транслироваться только через наушники, сообщил в Facebook один из его авторов, депутат из фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович.

Законопроект подписали 14 нардепов из фракций Европейская солидарность, Слуга народа, Голос и Батькивщина, а также депутатской группы За будущее.

В конце января парамедик Ярина Чорногуз и волонтер Анастасия Конфедерат поспорили с водителем о российском сериале в автобусе. После отказа водителя выключить сериал, девушки вышли из автобуса и добирались домой на попутках.

В компании-перевозчике решили уволить водителя. В его защиту выступил замглавы комитета Рады по вопросам свободы слова Евгений Брагар, который подал в полицию заявление о дискриминации русского языка.

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