В Украине учредили новую литературную премию

Иллюстративное фото: pixabay.com

Канадская благотворительная организация Украинский-еврейская встреча (UJE) учредила ежегодную литературную премию "Встреча" (Encounter: The Ukrainian-Jewish Literary Prize). Об этом сообщается на официальном сайте UJE.

"Премия будет присуждаться за художественные и документальные произведения, которые рассматривают различные аспекты украинско-еврейских отношений. Премия составит 6000 евро и будет вручаться, начиная с сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, премия "Встреча" будет присуждаться ежегодно поочередно: первая будет вручена в сентябре 2020 году за художественные произведения, следующая в 2021-ом - за документальные.

Все представленные на рассмотрение произведения должны быть изданы в Украине. Приоритет будет предоставляться оригинальным произведениям на украинском языке, но рассмотрят и произведения, изданные в переводе.

Сумма премии будет поделена между автором и издателем: автор получит 4000 евро, издатель - 2000 евро. Также будут присуждаться две поощрительные премии по 250 евро.

Заявки на премию можно будет подавать с 16 января до 16 марта 2020 года.

Премия будет функционировать при поддержке BookForum и Украинского института книги.

Читайте также: Джоан Роулинг возглавила список высокооплачиваемых писателей