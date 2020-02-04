В Вене защитников природы бесплатно пустят в музеи: правила

Кунстхалле Вена (Фото: flickr/nicepicsnapper)

В Вене протестируют инновационный подход к сокращению выбросов углекислого газа. Местные власти решили поощрять "культурными токенами" тех, кто выбирает экологически чистый способ перемещения по городу. Токены можно будет менять на вход в некоторые из венских музеев. Об этом сообщает Travel + Leisure.

Проект Kultur-Token начнет работать с 26 февраля в тестовом режиме. Принять участие в проекте смогут 1000 человек. Им придется перемещаться по городу пешком или на велосипеде, а приложение будет отслеживать их передвижения.

Чтобы получить один токен, нужно примерно две недели обходиться без авто. Количество виртуальных монет не ограничено. Но одновременно владелец сможет хранить не более пяти.

На время тестирования в проекте будут участвовать Музей Вены, выставочный зал Кунстхалле Вена, Фолькстеатр и Венский Концертхаус. Позже его готовы поддержать и другие музеи города.

Ожидается, что если тестовый запуск окажется успешным, то к осени система заработает в полной мере.

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