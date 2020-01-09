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Киев занял второе место в ТОП-50 городов для путешествий в 2020-е

Киев занял второе место в ТОП-50 городов для путешествий в 2020-е - Фото
Новогодняя ярмарка на Софийской площади (Фото: пресс-служба КГГА)
09.01.2020, 20:39

На первом месте Гваделупа, на третьем – Бостон

Столица Украины заняла второе место в списка из 50 городов, которые стоит посетить в этом десятилетии. ТОП-50 составил туристический портал Big 7 Travel.

"Если вы хотите расслабиться на отдаленных островах, открыть для себя исчезающие тропические леса, или посетить города, которые набирают популярность (или уже даже имеют ее), в нашем списке путешествий 2020-х - лучшие места во всем мире", - говорится в сообщении.

Киев обошла Гваделупа (Карибы), которая заняла первое место, а Бостон (Массачусетс, США) - на третьем месте.

Международные эксперты отрасли туризма заметили: "Украина - удивительно разнообразна, это культурно богатая и привлекательная страна - гораздо больше, чем вы могли бы ожидать".

По словам специалистов, в Киеве активно развивается культура кафе и баров, поражают исторические соборы и памятники. Редакторы издания рекомендуют также посетить Чернобыльскую зону, чтобы узнать о катастрофе и ее разрушительных последствиях для общества.

В пятерку лидеров вошли Сан-Хосе (Коста-Рика) и Новый Орлеан (Луизиана, США).

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