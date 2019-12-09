Туристов больше, чем жителей. Названы самые посещаемые города

Майами (Фото: flickr.com/photos/jhawkins)

Составлен рейтинг городов мира, в которых количество туристов значительно превышает количество местных жителей. Список составила визовая компания Official Esta, передает Insider.

Наибольшее количество таких городов находится в США - их там шесть.

Топ-16 самых популярных городов мира:

1. Майами, США - 1641 турист на 100 местных жителей.

2. Лас-Вегас, США - 993 на 100.

3. Дубай, ОАЭ - 588 на 100.

4. Эдинбург, Шотландия - 445 на 100.

5. Дублин, Ирландия - 427 на 100.

6. Гонконг - 398 на 100.

7. Сан-Франциско, США - 392 на 100.

8. Вена, Австрия - 329 на 100.

9. Сингапур - 316 на 100.

10. Вашингтон, США - 286 на 100.

11. Мюнхен, Германия - 265 на 100.

12. Бостон, США - 238 на 100.

13. Бангкок, Таиланд - 229 на 100.

14. Лондон, Великобритания - 226 на 100.

15. Порту, Португалия - 183 на 100.

16. Лос-Анджелес, США - 179 на 100.

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