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Назван топ-10 популярных городов мира среди туристов: Bloomberg

Назван топ-10 популярных городов мира среди туристов: Bloomberg - Фото
Гонконг (Фото: EPA)
04.12.2019, 20:03

Эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены

Гонконг сохраняет первое место в рейтинге самых посещаемых городов планеты в 2019 году. Об этом сообщается в отчете Top 100 City Destinations 2019 от Euromonitor International, передает Bloomberg.

"Гонконг, скорее всего, удержит статус самого популярного в мире города среди иностранных гостей в 2019 году, несмотря на многомесячные протесты, которые привели к резкому падению количества туристов. В то же время Нью-Йорк оставляет топ-10, а Дели попадает туда в первый раз", - говорится в сообщении.

В рейтинге преобладают азиатские направления - их там более 40. Ожидается, что Бангкок займет второе место, за ним - Макао и Сингапур.

Рейтинг составлен на основе данных за неполные 12 месяцев 2019 года. Это означает, что место Гонконга еще может измениться.

На данный момент топ-10 самых популярных городов среди туристов в 2019-м выглядит так:

Гонконг - 26,7 млн туристов;
Бангкок - 25,8 млн;
Макао - 20,6 млн;
Сингапур - 19,8 млн;
Лондон - 19,6 млн;
Париж - 19,1 млн;
Дубай - 16,3 млн;
Дели - 15,2 млн;
Стамбул - 14,7 млн;
Куала-Лумпур - 14,1 млн.

Отмечается, что в рейтинге быстро поднимается египетский курорт Хургада, который попал в сотню прошлом году - он может переместиться с 82-й позиции на 63-ю.

Наблюдается уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены, а также рост спроса на поездки в Хорватии, Словении и Швеции.

Сообщается, что исследование учитывало иностранных гостей, которые находились в каждом городе дольше суток и менее года, и которые путешествовали для бизнеса и досуга, приезжали к семье или друзьям.

По данным Euromonitor, в 2019 году общее количество туристических поездок в мире составит около 1,5 миллиарда.

29 ноября издание Monocle опубликовало результаты первого рейтинга маленьких городов мира Small Cities Index.

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