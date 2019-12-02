Возле большого барьерного рифа появился подводный отель: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В отеле две комнаты, у них прозрачные окна от потолка до пола

С 1 декабря в Австралии заработал первый в стране подводный отель Reefsuites, построенный у Большого Барьерного рифа в Коралловом море. Об этом сообщает The Guardian.

Отель построил туроператор Cruise Whitsunday после того, как в 2017 году циклон разрушил понтон, на котором располагались надводные гостиничные номера. Восстановление, которое обошлось в $10 млн, предусматривало пересадку более 4 тысяч кораллов.

В отеле всего две комнаты. У них прозрачные окна от потолка до пола, сквозь которые видно все, что происходит под водой. Для ночного времени предусмотрена специальная подсветка.

Для Австралии это первый подводный отель, а похожие существуют в Дубае, Танзании, Сингапуре и на Мальдивах.

Справка. Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф, который тянется в Тихом океане вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км и занимает площадь около 345 000 кв. км. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов. ББР является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами - его можно увидеть из космоса.

30 мая 2016 года сообщалось, что 35% кораллов в северной и центральной частях ББР уничтожены в процессе "обесцвечивания" из-за глобального потепления.

В июне 2016-го власти Австралии объявили о готовности профинансировать на $1 млрд "спасательную операцию" для ББР, но в июле 2017-го в ЮНЕСКО заявили, что ББР якобы больше не грозит уничтожение. Весной 2018-го Австралия сообщила о выделении $380 млн, позднее сумма возросла до $500 млн.

Читайте также: Будущее громадного кораллового рифа "очень плохое" - ученые

Отправить:
Распечатать:
Теги: отель, Австралия, Большой Барьерный риф, туризм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Возле большого барьерного рифа появился подводный отель: видео
Возле большого барьерного рифа появился подводный отель: видео
Толпа разгромила сцену и сожгла инструменты Evanescence: видео
Толпа разгромила сцену и сожгла инструменты Evanescence: видео
Картель ворвался в мексиканский город: 21 человек убит - видео
Картель ворвался в мексиканский город: 21 человек убит - видео
ТЭК Минэкоэнерго уточнило позицию по смене руководства Нафтогаза
Бенефициар: что ЕДР рассказывает о владельцах компаний. Исследование ЦПК
Экономика Бенефициар: что ЕДР рассказывает о владельцах компаний. Исследование ЦПК
Есть решение о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго - Оржель
ТЭК Есть решение о смене руководства Нафтогаза и Укрэнерго - Оржель
Популярное
фото/видео
Возле большого барьерного рифа появился подводный отель: видео
Возле большого барьерного рифа появился подводный отель: видео
Толпа разгромила сцену и сожгла инструменты Evanescence: видео
Толпа разгромила сцену и сожгла инструменты Evanescence: видео 17:33
Картель ворвался в мексиканский город: 21 человек убит - видео
Картель ворвался в мексиканский город: 21 человек убит - видео 17:20
Джеймс Бонд. Супертрюки и новая "фишка" Aston Martin’а 007: видео
Джеймс Бонд. Супертрюки и новая "фишка" Aston Martin’а 007: видео 17:07
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 