Возле большого барьерного рифа появился подводный отель: видео

С 1 декабря в Австралии заработал первый в стране подводный отель Reefsuites, построенный у Большого Барьерного рифа в Коралловом море. Об этом сообщает The Guardian.



Отель построил туроператор Cruise Whitsunday после того, как в 2017 году циклон разрушил понтон, на котором располагались надводные гостиничные номера. Восстановление, которое обошлось в $10 млн, предусматривало пересадку более 4 тысяч кораллов.

В отеле всего две комнаты. У них прозрачные окна от потолка до пола, сквозь которые видно все, что происходит под водой. Для ночного времени предусмотрена специальная подсветка.

Для Австралии это первый подводный отель, а похожие существуют в Дубае, Танзании, Сингапуре и на Мальдивах.

Справка. Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф, который тянется в Тихом океане вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км и занимает площадь около 345 000 кв. км. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов. ББР является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами - его можно увидеть из космоса.

30 мая 2016 года сообщалось, что 35% кораллов в северной и центральной частях ББР уничтожены в процессе "обесцвечивания" из-за глобального потепления.

В июне 2016-го власти Австралии объявили о готовности профинансировать на $1 млрд "спасательную операцию" для ББР, но в июле 2017-го в ЮНЕСКО заявили, что ББР якобы больше не грозит уничтожение. Весной 2018-го Австралия сообщила о выделении $380 млн, позднее сумма возросла до $500 млн.

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