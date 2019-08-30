Будущее громадного кораллового рифа "очень плохое" - ученые

Перспективы Большого Барьерного рифа официально понижены с отметки "плохие" до "очень плохие". Об этом со ссылкой на отчет правительства Австралии пишет служба Би-би-си.

Власти страны утверждают, что повышение температуры мирового океана из-за техногенного глобального потепления остается самой серьезной угрозой для ББР, и усилия по его сохранению "никогда не были более актуальными, чем сейчас".

В отчете десятилетней давности ученые утверждали, что риф "на стыке между положительным, контролируемым будущим, и менее определенным будущим". Пять лет назад его назвали "достопримечательностью под давлением", отметив необходимость усилия по борьбе с ключевыми угрозами для рифа.

"С тех пор ситуация еще больше ухудшилась, в в 2019 году Австралия заботится уже об изменившемся и менее устойчивом рифе. Угрозы многочисленны, накапливаются и увеличиваются", - говорится в последнем отчете.

Ученые говорят, что количество новых кораллов на рифе резко сократилось на 89% из-за "обесцвечивания" ББР, которое затронуло 1500-километровую полосу.

Справка. Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый риф, который тянется в Тихом океане вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км и занимает площадь около 345 000 кв. км. Гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов. ББР является самым большим на Земле природным объектом, образованным живыми организмами - его можно увидеть из космоса.

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