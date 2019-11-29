Составлен первый рейтинг малых городов мира - 25 лучших: список

Лозанна (Фото: lausanne-tourisme.ch)

Швейцарскую Лозанну признали лучшим маленьким городом мира. Рейтинг Small Cities Index впервые составило издание Monocle, передает Independent.

Корреспонденты, редакторы и аналитики оценили города с населением до 200 000 человек. При составлении рейтинга учитывались качество общественного транспорта, железнодорожное и воздушное сообщение, прогрессивность местного самоуправления.

"Швейцарский город занял первое место по целому ряду причин, например его глобальные перспективы, разнообразный состав населения, благоприятные условия для крупного бизнеса и окружающая природа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важную роль в выборе Лозанны лучшим городом сыграло наличие эффективной сети общественного транспорта и крупных работодателей.

Топ-25 маленьких городов мира по версии Monocle:

1. Лозанна, Швейцария.

2. Боулдер, США.

3. Берген, Норвегия.

4. Хобарт, Австралия.

5. Чигасаки, Япония.

6. Больцано, Италия.

7. Бордо, Франция.

8. Инсбрук, Австрия.

9. Порту, Португалия.

10. Аахен, Германия.

11. Рейкьявик, Исландия.

12. Саванна, США.

13. Потсдам, Германия.

14. Базель, Швейцария.

15. Чиангмай, Таиланд.

16. Виктория, Канада.

17. Сан-Себастьян, Испания.

18. Эйндховен, Нидерланды.

19. Бат, Великобритания.

20. Ольборг, Дания.

21. Висбаден, Германия.

22. Триест, Италия.

23. Гарлем, Нидерланды.

24. Аннаполис, США.

25. Зальцбург, Австрия.

В начале ноября был составлен рейтинг самых счастливых стран Евросоюза.

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