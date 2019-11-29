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Составлен первый рейтинг малых городов мира - 25 лучших: список

Составлен первый рейтинг малых городов мира - 25 лучших: список - Фото
Лозанна (Фото: lausanne-tourisme.ch)
29.11.2019, 16:40

Первое место досталось Лозанне

Швейцарскую Лозанну признали лучшим маленьким городом мира. Рейтинг Small Cities Index впервые составило издание Monocle, передает Independent.

Корреспонденты, редакторы и аналитики оценили города с населением до 200 000 человек. При составлении рейтинга учитывались качество общественного транспорта, железнодорожное и воздушное сообщение, прогрессивность местного самоуправления.

"Швейцарский город занял первое место по целому ряду причин, например его глобальные перспективы, разнообразный состав населения, благоприятные условия для крупного бизнеса и окружающая природа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важную роль в выборе Лозанны лучшим городом сыграло наличие эффективной сети общественного транспорта и крупных работодателей.

Топ-25 маленьких городов мира по версии Monocle:

1. Лозанна, Швейцария.
2. Боулдер, США.
3. Берген, Норвегия.
4. Хобарт, Австралия.
5. Чигасаки, Япония.
6. Больцано, Италия.
7. Бордо, Франция.
8. Инсбрук, Австрия.
9. Порту, Португалия.
10. Аахен, Германия.
11. Рейкьявик, Исландия.
12. Саванна, США.
13. Потсдам, Германия.
14. Базель, Швейцария.
15. Чиангмай, Таиланд.
16. Виктория, Канада.
17. Сан-Себастьян, Испания.
18. Эйндховен, Нидерланды.
19. Бат, Великобритания.
20. Ольборг, Дания.
21. Висбаден, Германия.
22. Триест, Италия.
23. Гарлем, Нидерланды.
24. Аннаполис, США.
25. Зальцбург, Австрия.

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