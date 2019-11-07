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Где больше всего счастья. Опубликован рейтинг стран Евросоюза

Где больше всего счастья. Опубликован рейтинг стран Евросоюза - Фото
Счастье (фото - pixabay.com)
07.11.2019, 22:30

По сравнению с 2013 годом доля счастливых людей в ЕС увеличилась более чем на 2%

Согласно индексу счастья среди стран Евросоюза, в Бельгии, Нидерландах, Австрии и Финляндии живут самые счастливые люди. Об этом сообщает Евростат.

Более трех четвертей жителей этих стран (76% в каждой) утверждают, что чувствовали себя счастливыми постоянно или большую часть времени в течение последних четырех недель, говорится в исследовании.

Следующие в рейтинге - Люксембург (74% жителей), Испания (72%) и Дания (70%).

Меньше всего счастливых людей оказалась в Латвии (31%) и в Болгарии (35%).

Средние места занимают Хорватия (42%), Литва (45%), Греция и Румыния (46%).

По сравнению с 2013 годом доля счастливых людей в ЕС увеличилась более чем на 2% (тогда счастливых было 60%).

В 2018 году более 62% людей в возрасте более 16 лет в странах ЕС считали, что они были счастливы постоянно (14%) или большую часть времени (48%) в течение последних четырех недель, тогда как 12% были или счастливы очень редко (8%) или никогда не были счастливы (2%).

  • 5 ноября немецкий социологический институт Ipsos обнародовал результаты опроса, в соответствии с которыми каждый третий житель Германии не может определиться с тем, было ли падение стены, разделявшей Восточную и Западную Германию, позитивным или негативным событием. 

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