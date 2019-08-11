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Кто попал в рейтинг самых богатых семей мира - Bloomberg

Кто попал в рейтинг самых богатых семей мира - Bloomberg - Фото
Доллары (фото - unsplash.com)
11.08.2019, 11:51

По данным рейтинга Bloomberg, первое место заняла американская семья Уолтон, она владеет сетью супермаркетов Walmart

Ведущее американское информационное агентство Bloomberg представило ежегодный рейтинг самых богатых семей мира.

Лидером рейтигна стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценило в $190,5 млрд. В 2018 году они также занимали первую строчку рейтинга.

Эксперты Bloomberg отметили, за минувшие 12 месяцев состояние семьи Уолтон увеличивалось на $70 тыс в минуту, на $4 млн в час и на $100 млн в сутки. Таким образом, в общей сложности за минувший год состояние семьи Уолтон стало больше на $39 млрд.

На втором месте оказались наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars. До сих пор компания Mars Inc. полностью принадлежит семье. Ее состояние за год выросло на $37 млрд, достигнув $126,5 млрд.

На третьем – братья Чарльз и Дэвид Кох. Их отец Фред Кох основал компанию, которая позже стала американской корпорацией Koch Industries. Состояние Кохов увеличилось за год на $25 млрд, составляет $125 млрд.

На четвертом - правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд. Их состояние Bloomberg оценил в $100 млрд. По данным агентства, состояние всей семьи, которая, предположительно, насчитывает 15 000 членов, может быть больше.

На пятом - братья Ален и Жерар Вертхаймеры, внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера. Они владеют парфюмерным домом Chanel. Их состояние - $57,6 млрд.

Всего общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.

  • 500 самых богатых людей мира 5 августа в сумме потеряли $117 млрд или 2,1% своего состояния из-за удешевления акций компаний, которыми они владеют
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рейтинг Bloomberg самые богатые семьи семья Уолтон
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