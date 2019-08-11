Кто попал в рейтинг самых богатых семей мира - Bloomberg

Доллары (фото - unsplash.com)

Ведущее американское информационное агентство Bloomberg представило ежегодный рейтинг самых богатых семей мира.

Лидером рейтигна стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценило в $190,5 млрд. В 2018 году они также занимали первую строчку рейтинга.

Эксперты Bloomberg отметили, за минувшие 12 месяцев состояние семьи Уолтон увеличивалось на $70 тыс в минуту, на $4 млн в час и на $100 млн в сутки. Таким образом, в общей сложности за минувший год состояние семьи Уолтон стало больше на $39 млрд.



На втором месте оказались наследники Фрэнка Марса, основавшего в начале XX века кондитерскую компанию Mars. До сих пор компания Mars Inc. полностью принадлежит семье. Ее состояние за год выросло на $37 млрд, достигнув $126,5 млрд.

На третьем – братья Чарльз и Дэвид Кох. Их отец Фред Кох основал компанию, которая позже стала американской корпорацией Koch Industries. Состояние Кохов увеличилось за год на $25 млрд, составляет $125 млрд.

На четвертом - правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд. Их состояние Bloomberg оценил в $100 млрд. По данным агентства, состояние всей семьи, которая, предположительно, насчитывает 15 000 членов, может быть больше.

На пятом - братья Ален и Жерар Вертхаймеры, внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера. Они владеют парфюмерным домом Chanel. Их состояние - $57,6 млрд.

Всего общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.

