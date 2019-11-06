Как жители Германии относятся к падению Берлинской стены - опрос

Германия (фото - pixabay.com)

Каждый третий житель Германии не может определиться с тем, было ли падение стены, разделявшей Восточную и Западную Германию, позитивным или негативным событием. Таковы данные репрезентативного опроса, обнародованные немецким социологическим институтом Ipsos во вторник, 5 ноября, в Гамбурге, сообщает Deutsche Welle.

Согласно результатам исследования, каждый седьмой опрошенный заявил, что считает падение стены негативным событием. Для сравнения: количество немцев, назвавших это событие позитивным или очень позитивным как в Восточной, так и в Западной Германии составило чуть больше половины респондентов (57% в Восточной Германии и 54% в Западной Германии).

Главной причиной недовольства среди участников опроса, проживающих в Западной Германии, стали расходы, связанные с воссоединением страны, например повышенные налоги.

"Ряд западных немцев заявил, что восточные немцы "ничему не научились" после объединения Германии, а также "никогда не бывают довольны", - отмечается в сообщении.

Участники опроса, живущие в восточных федеральных землях, жаловались на разницу в доходах и пенсиях по сравнению с западными немцами. Некоторые выражали мнение, что падение стены привело к росту безработицы и преступности в их регионе, а также чрезмерному притоку иностранцев.

Глава проекта в институте Ipsos Ханс-Петер Древс уточнил, что число опрошенных, выразивших такое мнение, было так мало, что социологи не посчитали нужным указывать процентное количество соответствующих ответов. "В целом опрос показал, что мнения о падении стены у восточных и западных немцев отличаются не так уж и сильно", - отметил эксперт.