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Самые "пьющие" страны мира: на каком месте Украина - график

Самые "пьющие" страны мира: на каком месте Украина - график - Фото
Фото: LIGA.net
11.11.2019, 10:56

Украина не вошла в топ-45 рейтинга по версии ОЭСР

Самой "пьющей" страной мира признана Литва: в среднем граждане там потребляют более 12 литров спиртного в год. Такие результаты исследования за 2017 год опубликованы в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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В топ-10 наиболее "пьющих" стран планеты (исследование проводилось в 45 странах) вошли:

Литва - 12,3 л
Австрия - 11,8 л
Франция - 11,7 л
Чехия - 11,6 л
Люксембург - 11,3 л
Латвия и Ирландия - 11,2 л
Россия и Венгрия - 11,1 л
Германия - 10,8 л
Португалия - 10,7 л
Польша - 10,6 л

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В преимущественно мусульманской Индонезии среднестатический житель выпивает за год не более стакана алкоголя - 300 мл. Затем идет Турция - 1,4 л, Израиль - 2,6 л, Коста-Рика и Мексика.

Сравните эти показатели с аналогичными данными о странах Европы от ВОЗ.

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