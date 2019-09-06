В какой стране Евросоюза больше всего любят выпить: данные ВОЗ

Фото: LIGA.net

Литва - самая "пьющая" страна в Европейском Союзе. К такому выводу пришли в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения, когда проводили исследование о количестве употребляемого алкоголя. Оно опубликовано на подсайте ВОЗ о Европе.

Среднестатический литовец в среднем употребляет 15 л спирта в год. Немного от них отстали в Чехии. На третьем месте - Германия.

Литва - 15,0 л

Чехия - 14,4 л

Германия - 13,4 л

Ирландия и Люксембург - 13,0 л

Латвия - 12,9 л

Болгария - 12,7 л

Румыния, Словения, Франция - 12,6 л

Максимально "трезвые" страны ЕС - это Италия и Норвегия: по 7,5 л спирта на человека в год.

Читайте также: Ученые собираются гнать под Чернобылем крафтовый самогон Atomik

Что касается Украины, то после пика в 2009-2010 годах (14,3 л) граждане стали выпивать значительно меньше - до 8,6 л в 2016-м.

Нажмите, чтобы увеличить дата-профиль Украины:

Исследование проведено в период с 2010 по 2016 годы.