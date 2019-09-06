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В какой стране Евросоюза больше всего любят выпить: данные ВОЗ

В какой стране Евросоюза больше всего любят выпить: данные ВОЗ - Фото
Фото: LIGA.net
06.09.2019, 06:25

"Трезвенники" в ЕС - итальянцы и норвежцы: они выпивают почти в два раза меньше, чем в стране-лидере списка: по 7,5 л спирта на человека в год

Литва - самая "пьющая" страна в Европейском Союзе. К такому выводу пришли в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения, когда проводили исследование о количестве употребляемого алкоголя. Оно опубликовано на подсайте ВОЗ о Европе.

Среднестатический литовец в среднем употребляет 15 л спирта в год. Немного от них отстали в Чехии. На третьем месте - Германия.

Литва - 15,0 л
Чехия - 14,4 л
Германия - 13,4 л
Ирландия и Люксембург - 13,0 л
Латвия - 12,9 л
Болгария - 12,7 л
Румыния, Словения, Франция - 12,6 л

Максимально "трезвые" страны ЕС - это Италия и Норвегия: по 7,5 л спирта на человека в год.

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Что касается Украины, то после пика в 2009-2010 годах (14,3 л) граждане стали выпивать значительно меньше - до 8,6 л в 2016-м.

Нажмите, чтобы увеличить дата-профиль Украины:

Исследование проведено в период с 2010 по 2016 годы.

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