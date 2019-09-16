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Почему мужчины умирают на 10 лет раньше женщин – объясняет Супрун

Почему мужчины умирают на 10 лет раньше женщин – объясняет Супрун - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
16.09.2019, 11:00

Медик считает, что мужчины могут исправить ситуацию, следуя нескольким правилам

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун назвала главные причины, которые приводят к преждевременной смерти мужчин. Об этом она написала в Facebook.

По словам медика, "убивают" мужчин не изъяны системы здравоохранения и гендерные различия, а целый комплекс причин. Наиболее опасные из них:

  • Злоупотребление алкоголем;

  • Курение;

  • Неправильное питание;

  • Пренебрежительное отношение к своему здоровью и правилам элементарной безопасности.

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Однако медик сообщила, что в возрасте 50 лет хотя бы одну хроническую болезнь имеют 47% женщин и 37% мужчин.

Спасает женщин, по словам Супрун, более частое использование медицинских услуг и следование рекомендациям медиков. Кроме того, они меньше мужчин регулярно употребляют алкоголь в чрезмерных количествах, тщательнее следят за рационом и придерживаются базовых правил безопасности.

Супрун считает, что если мужчины будут пользоваться ремнями безопасности в авто, а не ставить заглушки, делать прививки и регулярно посещать врача, то продолжительность их жизни будет дольше.

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смерть Уляна Супрун алкоголь женщины мужчины курение
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