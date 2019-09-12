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Супрун о встрече с Зеленским: "Доктор Смерть. - Ну нормально"

Супрун о встрече с Зеленским: "Доктор Смерть. - Ну нормально" - Фото
Уляна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 18:40

Экс-чиновница говорит, что ее не рассматривали как министра в новом Кабмине

Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о своей первой встрече с президентом Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила LB.ua.

"Вы упомянули, как президент меня называл, когда выступал по телевизору - точнее, не назвал, но почти назвал. Когда при знакомстве он протянул руку и сказал: "Владимир Зеленский", я протянула руку и сказала: "Доктор Смерть. Но это смерть советской медицины". Он посмеялся и сказал: "Ну, нормально", - поведала Супрун.

Отвечая на вопрос, рассматривалась ли она как кандидат на пост министра в новом Кабмине, Супрун ответила отрицательно. "Это было лишь информирование о том, что происходит в медицинской сфере", - уточнила она.

И добавила: после этой встречи у нее было еще несколько с представителями Офиса президента, в том числе с ныне действующим премьером Алексеем Гончаруком

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Уляна Супрун Владимир Зеленский встреча Доктор Смерть минздрав
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