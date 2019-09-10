"Всем спасибо": Зеленский ответил на петицию о Супрун

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На сайте президента Владимира Зеленского опубликован ответ на петицию, которая набрала более 25 000 голосов, с требованием оставить Уляну Супрун главой министерства здравоохранения.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения. У нас нет другого пути, чем развитие стратегически ориентированной государственной политики, в которой, в частности, здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны", - написано в ответе Зеленского.

Президент сообщил, что 29 августа постановлением Верховной Рады министром здравоохранения назначена Зоряна Скалецкая, а 4 сентября на заседании Кабмина поддержано заявление первого заместителя министра здравоохранения Ульяны Супрун об увольнении ее с занимаемой должности по собственному желанию.

Петиция с требованием оставить Супрун главой Минздрава была опубликована 5 июня.

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