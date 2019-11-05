Со дна подняли ящики редкого столетнего алкоголя для царя: видео

Со дна Балтийского моря дайверы Ocean X и Icelandic iXplorer подняли около тысячи бутылок французского коньяка и ликера, который во время Первой мировой войны в 1917 году должны были доставить из Швеции в Петроград - ко двору царя Николая II. Об этом пишет скандинавский ресурс The Local.

19 мая 1917 года по пути в Российскую империю пароход S/S Kyros был остановлен немецкой подлодкой UC-58 у Аландских островов.

В те годы переправка алкоголя была контрабандой, и потому экипаж субмарины решил затопить судно. Людей с парохода пересадили на другое судно, а Kyros затопили.

50 коробок коньяка De Haartman & Co (600 бутылок) и 15 упаковок ликера Benedictine (300 бутылок) нашли среди обломков корабля в 1999 году, но из-за опасной зоны погружения решили отложить подъем находки.