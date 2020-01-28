"Ведьмак". Шоураннер рассказала, что было в вырезанных сценах

Кадр из трейлера сериала Ведьмак (Скриншот видео Netflix/Youtube)

Создатель и шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрик рассказала о двух сценах, которые были сняты, но не попали в первый сезон. Об этом сообщает Pure Fandom.

Хиссрик отметила, что много сцен удалили из последних серий (например, там больше времени уделялось встрече Геральта и Цири), однако ей особенно запомнились не вошедшие в шоу эпизоды с Йеннифэр.

"У нас была сцена в третьем эпизоде, где Йеннифэр, Фрингилья и Сабрина вместе обсуждают свои трансформации, – рассказывает Хиссрик. – Сейчас я бы хотела ее оставить. Это был отличный образец девичьей дружбы, и он помог бы лучше показать Фрингилью, до того как она присоединилась с Нильфгаарду".

По словам шоураннера, из сериала убрали сцену, где Йен встречает очень молодую Трисс, которая только что прибыла в Аретузу.

"Этот эпизод демонстрировал, как далеко ушла Йеннифэр за время обучения в Аретузе, и создавал ощущение наставничества между двумя чародейками. Видя теперь, какие истории развернутся во втором сезоне, я бы хотела оставить эти сцены", – пояснила Хиссрик.

Сейчас идет работа над вторым сезоном "Ведьмака", сюжет которого, как сообщила шоураннер, будет гораздо более прямолинейным, без перемещений между разными временными отрезками.

"Ведьмак" вернется на экраны в 2021 году, но точная дата релиза пока не сообщается.

Сейчас Netflix делает анимационный фильм о Ведьмаке.

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