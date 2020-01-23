Ведьмак. Netflix делает анимационный фильм по мотивам сериала

Стрим-сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по мотивам сериала "Ведьмак". Об этом сообщается в Twitter компании.
Отмечается, что над проектом, который получил название "Ведьмак: Кошмар Волка" (The Witcher: Nightmare of the Wolf), работают шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрик и сценарист третьего эпизода Потому Демайо.
Сообщается, что в фильме пойдет речь о новой угрозе, с которой сталкивается континент.
Информации о дате выхода мультфильма пока нет.
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