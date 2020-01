Ведьмак. Netflix делает анимационный фильм по мотивам сериала

Кадр из трейлера сериала Ведьмак (Скриншот видео Netflix/Youtube)

Стрим-сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по мотивам сериала "Ведьмак". Об этом сообщается в Twitter компании.

Отмечается, что над проектом, который получил название "Ведьмак: Кошмар Волка" (The Witcher: Nightmare of the Wolf), работают шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрик и сценарист третьего эпизода Потому Демайо.

Сообщается, что в фильме пойдет речь о новой угрозе, с которой сталкивается континент.

Информации о дате выхода мультфильма пока нет.

14 ноября 2019 года стало известно, что Netflix продлил сериал "Ведьмак" на второй сезон еще до премьеры, которая состялась в декабре.

11 января сообщалось, что исполнитель роли Геральта в сериале Генри Кавилл получал за съемки в каждой серии $400 000. Таким образом, за весь сезон Кавилл получил $3,2 млн.

