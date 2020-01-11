Гонорар исполнителя роли Ведьмака $400 000 за серию - СМИ

Кадр из трейлера Ведьмак (Скриншот: Netflix)

Исполнитель главой роли ведьмака Геральта в сериале Netflix Генри Кавилл получал за съемки в каждой серии $400 000. Об этом пишет издание Variety.

Таким образом, за весь сезон Кавилл получил $3,2 млн.

В то же время Норман Ридус получает $1 млн за каждый эпизод "Ходячих мертвецов", Милли Бобби Браун за главную роль в сериале "Очень странные дела" - $350 000 за эпизод, а ее ровесники в этом же сериале - по $250 000.



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