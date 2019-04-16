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16.04.2019, 18:56

Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019

Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 - Фото
Фото: Instagram eurovision.ua

Победители и участники конкурса прошлых лет выступят в интервал-актах, поменявшись песнями

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В интервал-актах Евровидения-2019 в Израиле выступит Верка Сердючка, сообщает в Instagram eurovision.ua.

Победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст исполнит песню шведского певца Монса, который выиграл в песенном конкурсе в 2015-м; Монс исполнит песню участницы Евровидения-2018 от Кипра Элены Фурейры, Фурейра споет песню Верки Сердючки с 2007 года, а Сердючка споет хит, победивший на конкурсе в прошлом году – "Toy" израильской певицы Нетти.

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Кроме того, сама Нетти в первом полуфинале представит новую версию песни "Toy", а в финале – споет новую песню.

Анонсировано выступление еще одной победительницы конкурса от Израиля – Гали Атари.

Также сообщается, что в одном из полуфиналов и в финале выступит израильская певица, победившая на Евровидении-1998 Dana International.

9 апреля стало известно, что американская поп-звезда Мадонна выступит на песенном конкурсе Евровидение-2019. 

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Теги: евровидение, Верка Сердючка
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