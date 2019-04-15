Во Франции министр прибегла к Игре престолов для послания: видео

Брюн Пуарсон (фото - аккаунт в Facebook)

Государственный секретарь Министерства экологии Франции Брюн Пуарсон напомнила миру о проблеме глобального потепления с помощью ролика со сценами из культового сериала "Игра престолов". Видео она обнародовала в своем Facebook.

"Зима уже здесь, и чтобы ее остановить, нельзя разделяться, остается единственный путь: объединиться", - написала Пуарсон и предупредила о возможных спойлерах в ролике.

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Голос министра за кадром говорит, что некоторые сомневаются в существовании мест, где зима стала еще более суровой и и холодной, чем обычно, и в том, что есть места, где все наоборот.

"Мы боремся для сдерживания этой растущей угрозы, чтобы объединить всех в борьбе против истинного зла, единственного, что может объединить человечество - глобального потепления", - говорится в видео.

В конце ролика звучит девиз "Игры престолов": "Глобальное потепление близко".

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.

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