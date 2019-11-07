Возвращение легенды. Джеймс Дин сыграет через 65 лет после гибели

Джеймс Дин (Кадр из фильма К востоку от рая - скриншот)

Легендарный голливудский актер Джеймс Дин, погибший в 1955 году в возрасте 24 лет вернется на экран в новой роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Создатели военной драмы "В поисках Джека" (Finding Jack) намерены на основе фото- и видеоматериалов с помощью компьютерной графики создать реалистичную копию Дина.

Режиссеры Антон Эрнст и Тати Голик приобрели у семьи погибшего актера права на использование его образа.

Фильм основан на одноименном романе Гарета Крокера - в нем пойдет речь о том, как после окончания войны во Вьетнаме руководство армии США постановило, что 10 тысяч военных собак не будут возвращены в Штаты. Эта новость шокировала военнослужащих. Один из них, Карсон Флэтчер, намерен проигнорировать приказ и вернуться домой со своим псом Джеком.

Джеймсу Дину отведена в фильме роль Рогана - персонажа второго плана.

По словам Эрнста, они не смогли найти идеального актера на эту роль, а Дин подходит безупречно.

Многие современные актеры осудили это решение - по их мнению, это исключительно рекламное действие, это неэтично и создает много технических проблем - например, с оплатой.

5 ноября корпорации Microsoft и Warner Bros. представили новую технологию хранения фильмов, которая позволяет записывать информацию на кварцевое стекло.

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