Дэдпул потроллил "плохо удаленные усы" Супермена: видео

Сыгравший главную роль в фильме "Дэдпул" Райан Рейнольдс выпустил видеоролик, в котором троллит создателей блокбастера "Лига справедливости", которые были вынуждены цифровым методом удалять усы актера Генри Кавилла, игравшего Cупермена.

Кроме того, в видео Рейнольдс рекламирует свой джин Aviation и напоминает об акции #Movember.

"Почувствуете ли вы себя супергероем, выпив джин Aviation? - спрашивает Рейнольдс в ролике. - Откуда мне знать?"

Он делает глоток и его усы закрывает плохой спецэффект с "губой", очень похожей на ту, которая была у Супермена.

Летом 2017 года актеров "Лиги справедливости" отправили на пересъемки, но Кавилл уже снимался в блокбастере "Миссия невыполнима: Последствия", где его персонаж носит усы. Студия Paramount не разрешила актеру сбрить их, и Warner пришлось потратить несколько миллионов долларов, чтобы "стереть усы" цифровым способом. В результате на экране появился Супермен, верхняя губа которого странно двигалась и выглядела как бы парализованной.

Акция #Movember стартовала в 2004 году и была посвящена проблемам мужского здоровья мужчин - тогда несколько мужчин из Австралии решили не бриться в течение ноября, чтобы привлечь внимание к раку. Вскоре движение охватило весь мир и появился благотворительный фонд.

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