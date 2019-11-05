Дэдпул потроллил "плохо удаленные усы" Супермена: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Создателям "Лиги справедливости" пришлось цифровым методом удалять усы актера Генри Кавилла

Сыгравший главную роль в фильме "Дэдпул" Райан Рейнольдс выпустил видеоролик, в котором троллит создателей блокбастера "Лига справедливости", которые были вынуждены цифровым методом удалять усы актера Генри Кавилла, игравшего Cупермена.

Кроме того, в видео Рейнольдс рекламирует свой джин Aviation и напоминает об акции #Movember.

"Почувствуете ли вы себя супергероем, выпив джин Aviation? - спрашивает Рейнольдс в ролике. - Откуда мне знать?"

Он делает глоток и его усы закрывает плохой спецэффект с "губой", очень похожей на ту, которая была у Супермена.

Летом 2017 года актеров "Лиги справедливости" отправили на пересъемки, но Кавилл уже снимался в блокбастере "Миссия невыполнима: Последствия", где его персонаж носит усы. Студия Paramount не разрешила актеру сбрить их, и Warner пришлось потратить несколько миллионов долларов, чтобы "стереть усы" цифровым способом. В результате на экране появился Супермен, верхняя губа которого странно двигалась и выглядела как бы парализованной.

Акция #Movember стартовала в 2004 году и была посвящена проблемам мужского здоровья мужчин - тогда несколько мужчин из Австралии решили не бриться в течение ноября, чтобы привлечь внимание к раку. Вскоре движение охватило весь мир и появился благотворительный фонд.

Читайте также: "Ведьмак". Вышел трейлер самого ожидаемого фэнтази-сериала: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: дэдпул, лига справедливости, Райан Рейнольдс, Генри Кавилл
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Дэдпул потроллил "плохо удаленные усы" Супермена: видео
Дэдпул потроллил "плохо удаленные усы" Супермена: видео
Бывший курорт. Как живет прифронтовое Бердянское: видео
Бывший курорт. Как живет прифронтовое Бердянское: видео
"Плохие парни навсегда". Трейлер боевика с Уиллом Смитом: видео
"Плохие парни навсегда". Трейлер боевика с Уиллом Смитом: видео
Продовольствие Глава Roshen о жизни после президентства Порошенко, российском рынке и будущем Зеленского
"Понять и простить" $22 млрд? Коболев ответил Газпрому
ТЭК "Понять и простить" $22 млрд? Коболев ответил Газпрому
Чем жил мир, пока вы читали утку о драке Богдана-Баканова
Мнение Чем жил мир, пока вы читали утку о драке Богдана-Баканова
Популярное
фото/видео
Дэдпул потроллил "плохо удаленные усы" Супермена: видео
Дэдпул потроллил "плохо удаленные усы" Супермена: видео
Бывший курорт. Как живет прифронтовое Бердянское: видео
Бывший курорт. Как живет прифронтовое Бердянское: видео 23:01
"Плохие парни навсегда". Трейлер боевика с Уиллом Смитом: видео
"Плохие парни навсегда". Трейлер боевика с Уиллом Смитом: видео 21:37
В центре Киева прорвало теплосеть, авто провалилось в яму: видео
В центре Киева прорвало теплосеть, авто провалилось в яму: видео 17:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 