Возвращенную Украине картину покажут в Мистецьком арсенале

Картину вывезли нацисты во время Второй мировой войны, затем она была продана на аукционе в США (Фото: Минкультуры)

Картину украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниной", возвращенную Украине, покажут в Мистецьком арсенале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Картина будет демонстрироваться в рамках выставки "Спецгруз! Истории возвращения украинских культурных ценностей".

4 января в 12:00 картина будет установлена в экспозицию, и после пресс-конференции выставка откроется. Пройдет она до 19 января, после чего картина вернется в Днепропетровский художественный музей.

Процедура возвращения полотна началась в 2017 году и сейчас она завершилась. Американская семья – Дэвид и Габриэла Трейси – передала Украине картину, которую нацисты вывезли во время Второй мировой войны. Картина была незаконно вывезена во время оккупации Днепра (бывший Днепропетровск) в 1941-1943 гг.

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