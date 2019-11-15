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Warner Bros. и DC экранизируют комикс о добром антигерое

Warner Bros. и DC экранизируют комикс о добром антигерое - Фото
Черный Адам (Иллюстрация: DC, instagram.com/therock)
15.11.2019, 20:01

Дуэйн Джонсон объявил в Instagram дату релиза фильма "Черный Адам"

Актер Дуэйн Джонсон объявил в Instagram дату релиза фильма "Черный Адам" компаний Warner Bros. и DC, в котором он сыграет главную роль. Экранизация комиксов об антигерое DC, съемки которой стартуют в марте 2020 года, должна выйти в прокат 22 декабря 2021 года. Режиссер картины - Жауме Кольет-Серра.

"Человек в черном. Как многие дети, я мечтал стать супергероем. С крутыми суперспособностями, сражаться за правое дело и защищать людей, - написал Джонсон. - Для меня все изменилось в 10 лет - я узнал о величайшем супергерое всех времен - Супермене. В детстве я хотел быть Суперменом.

Но через несколько лет я понял, что не могу стать таким супергероем, как Супермен. Я был слишком непослушным, слишком буйным, постоянно сопротивлялся традиционным устоям и законам. Несмотря на все мои проблемы, я был хорошим парнем с добрым сердцем, просто мне нравилось все делать по-своему.

Теперь, когда я уже мужчина, с тем же ДНК, что и в детстве, моя супергеройская мечта сбылась. Для меня огромная честь присоединиться к вселенной DC и невероятное удовольствие стать Черным Адамом. Черный Адам получил магию и силы, равные Супермену, но разница в том, что он не ходит строем и не зависит от правил.

Он непокорный, единственный в своем роде супергерой, готовый всегда помочь людям, но сделать все по-своему. Правда и справедливость по Черному Адаму. Эта роль не похожа на все, что я играл ранее, и я очень благодарен, что мы переживем это путешествие вместе. "Черный Адам". 22 декабря 2021 года.

Черный Адам - антигерой вселенной DC, главный противник Шазама. Адам впервые появился на страницах комиксов в 1945 году, а полноценную развитие - в 1970-е. Сначала Черный Адам изображался как древнеегипетский предшественник Шазама. Позже он был переписан в павшего героя, пытающегося очистить свое имя. Черный Адам обладает огромной силой, скоростью и умом. Он не считает себя супергероем, но он и не злодей в обычном понимании.

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кино Дуэйн Джонсон комикс Черный Адам
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