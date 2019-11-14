Звезда "Властелина колец" сыграет в новом "Бэтмене"

Знаменитый по роли Горлума в саге "Властелин колец" актер Энди Серкис сыграет дворецкого Альфреда в фильме "Бэтмен" Мэтта Ривза. Об этом сообщил в Twitter сам режиссер.
Слухи о том, что Серкис может сыграть Альфреда Пенниуорта в новом "Бэтмене", появились около недели назад - одновременно с информацией о том, что Колину Фареллу скорее всего достанется роль злдея Пингвина.
В комиксах DC Альфред Пенниуорт - не просто дворецкий Брюса Уэйна, он его опекун, лучший друг, наставник, помощник и советник.
Ранее эту роль исполняли Уильям Остин, Эрик Уилтон, Алан Напье, Майкл Гоф, Майкл Кейн, Джереми Айронс, Алан Напье, Йен Эберкромби, Шон Пертви, а также Джек Бэннон, играющий молодого Альфреда в сериале "Пенниуорт", который стартовал этим летом и продлен на второй сезон.
На роль следующего Бэтмена назначен актер Роберт Паттинсон, известный по роли в вампирской саге "Сумерки", Женщину-кошку сыграет Зои Кравиц, комиссара Гордона - Джеффри Райт, Загадочника - Пол Дано.
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