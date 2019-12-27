"Залізні метелики". В Украине снимут фильм о гибели MH17

Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)

Госкино заключило с Творческим объединением Вавилон 13 соглашение на финансирование документального фильма о катастрофе малазийского боинга МН17, который российские наемники сбили над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Государство выделит на производство фильма "Залізні метелики" 2 305 000 847 грн - это 54% общей стоимости ленты.

Режиссером и автором сценария фильма является Роман Любый, продюсеры - Владимир Тихий и Андрей Котляр.

"Железные бабочки - шрапнель ракеты БУК, которой россияне летом 2014 года убили 298 пассажиров малазийского рейса МН-17, сбив самолет в небе над Донбассом", – говорится в сообщении.

Релиз ленты в Украине планируется в 2020 году.

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