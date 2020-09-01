Зависимость от смартфонов может вызывать комплекс неполноценности - ученые

В зоне риска подростки, которые могут испытывать проблемы с коммуникацией из-за чрезмерного использования телефонов

Чувство личной неполноценности и постоянное использование смартфона связаны с номофобией - страхом оказаться вдали от смартфона. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Computers in Human Behavior Reports.

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По мнению ученых, для большого количества активных "юзеров" сложность отказа от использования устройства сопоставим с зависимостью от психоактивных веществ. Он также характеризуется наличием дискомфортных физических симптомов и значительного психологического дискомфорта: вспышек агрессии, чувства потери, разлуки, разочарования, беспокойства.

Они объясняют это тем, что человек, который зависим от телефона, постепенно вытесняет виртуальным миром жизнь настоящую: люди привыкли разговаривать виртуально с помощью "смайликов", поддерживать диалог с другим человеком не глядя на него.

В частности, в группе риска подростки, которые могут испытывать так называемый комплекс неполноценности. В реальной жизни они не могут поддерживать разговор, потому что чувствуют себя недостаточно уверенно. Они более уязвимы и предпочитают взаимодействовать только виртуально. В исследовании отмечается, что это имеет пагубные последствия: люди с зависимостью могут изолировать себя. Впоследствии их межличностные отношения становятся ограниченными, конфликтными и токсичными для окружающих.

В японском городе Ямато пешеходам запретили пользоваться смартфонами, чтобы все участники дорожного движения могли безопасно перемещаться по улицам.

Станислав Стороженко

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