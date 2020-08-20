Это приводит к авариям. В Японии пешеходам запретили пользоваться смартфонами

Распоряжение коснулось только одного города - Ямато, штрафовать за его нарушение пока не будут

В японском городе Ямато пешеходам запретили пользоваться смартфонами, чтобы все участники дорожного движения могли безопасно перемещаться по улицам. Распоряжение вступило в силу - вывески с напоминаниями о запрете уже разместили на привокзальной площади города, сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В январе городские власти проводили исследование, по итогам которого, выяснилось, что телефоном во время ходьбы пользуются около 12% местных жителей из опрошенных 6000 человек. Это вызвало обеспокоенность, поскольку "залипание" в телефонах увеличивает количество аварий и затрудняет движение на дорогах в целом.

Ямато стал первым городом в Японии, в котором запрещено пользоваться телефонами. По словам мэрии, пока они не планируют контролировать выполнение распоряжения при помощи патрулей или штрафов, но если люди будут игнорировать запрет, возможно, сделать это придется.

Читайте также: Япония открывает парки аттракционов - пустят тех, кто согласится не кричать

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.