Япония открывает парки аттракционов – пустят тех, кто согласится не кричать

Disneyland в Токио (Фото: EPA)

В Японии в связи с отменой режима чрезвычайной ситуации возобновляют работу парки аттракционов. Для них разработаны новые правила – в частности, посетителей будут просить избегать криков и аплодисментов. Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что просьба не кричать может оказаться трудновыполнимой – особенно на американских горках и других экстремальных аттракционах.

Кроме запрета на шумное выражение эмоций, в парках будет необходимо ношение защитных масок для посетителей и персонала.

В случае, если сотрудникам затруднительно носить маски – например, аниматорам и исполнителям роли привидений в домах ужаса, то им следует соблюдать максимальную социальную дистанцию (не менее метра от посетителя).

При этом, даже тем работникам парка, которые смогут носить защитную маску, советуют избегать многословного общения с клиентами, им рекомендуют по возможности заменять слова жестами и "улыбаться глазами".

Сообщается, что персоналу также рекомендуется регулярное измерение температуры.

Отмечается, что руководящие принципы были выпущены Ассоциациями тематических парков Восточной и Западной Японии, в состав которых входят более 30 крупнейших операторов парков развлечений страны.

Помимо опубликованных руководств, некоторые парки развлечений внедрили свои собственные правила.

Например, Fuji-Q Highland, тематический парк у подножия горы Фудзи, который славится своими домами с привидениями, запускает только аттракционы на открытом воздухе и приглашает только тех посетителей, которые живут в префектурах Яманаси, Нагано, Ниигата и Сидзуока.

Основные тематические парки в Японии были закрыты в феврале для борьбы с распространением COVID-19. Хотя некоторые японские тематические парки снова начинают принимать гостей, Tokyo Disneyland и Universal Japan пока не объявили даты открытия.

14 мая Япония отменила режим чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур.