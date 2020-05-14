Коронавирус. Япония отменяет чрезвычайную ситуацию в большинстве префектур

Синдзо Абэ (фото - ЕРА)

После резкого падения количества новых инфицированных коронавирусом Япония отменила режим чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур. Об этом сообщает BBC.

Ограничения по-прежнему действуют в Токио, Осаке и на острове Хоккайдо, где по-прежнему ежедневно появляются новые случаи заболевания.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что число новых зарегистрированных случаев COVID-19 сократилось в семь раз по сравнению с пиком заболеваемости в стране.

Тем не менее он призвал граждан оставаться бдительными, носить маски и продолжать соблюдать социальную дистанцию.

"Если будет возможно, мы хотели бы до 31 мая отменить чрезвычайную ситуацию и для других регионов", - сказал Абэ.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Японии подтверждено 16 049 случаев заражения коронавирусом, умерли 678 человек.

Опасения врачей в середине апреля о том, что медицинская система Японии может не выдержать новой волны заболеваемости, не сбылись.

Отмечается, что низкий уровень тестирования в стране вызывал вопросы, но Абэ сказал, что стратегия отслеживания вирусных кластеров хорошо себя зарекомендовала.

В отличие от других стран, японское правительство не имеет юридической силы для принудительного введения карантина. Местные власти могут призывать предприятия оставаться закрытыми и предлагать людям оставаться дома, но наказания за неследование рекомендация не предусмотрено.

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