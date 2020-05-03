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Угри в океанариуме Токио начали забывать людей: им будут звонить по видеочату

Угри в океанариуме Токио начали забывать людей: им будут звонить по видеочату - Фото
Садовый угорь (Фото - pixabay.com)
03.05.2020, 12:59

Угри в океанариуме Токио из-за карантина стали забывать, как выглядят люди

В токийском океанариуме Sumida, который из-за коронавируса закрыт на карантин с 1 марта, обратили внимание, что садовые угри стали забывать, как выглядят люди, что усложняет проверку состояния их здоровья. Проблему поможет решить видеочат. Об этом сообщает BBC News Україна.

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Садовые угри начали нырять в песок каждый раз, когда мимо них проходят люди. Это усложняет работу сотрудникам океанариума. Там думают, что проблему можно решить, если начать звонить угрям по видеочату. В океанариуме просят людей подключиться к видеочату и показать свое лицо.

Сотрудники разместили пять планшетов экранами к аквариумам с угрями. "Фестиваль лиц" пройдет с 3 по 5 мая. 

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Владислав Сердюк
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